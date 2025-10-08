Corea del Sur eleva la alerta de viaje para Ecuador por las protestas contra Noboa

Seúl, 8 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur elevó este miércoles su alerta de viaje para Ecuador por riesgos para sus ciudadanos debido a las protestas contra el presidente Daniel Noboa por el alza del precio del diésel.