Cruz Roja alerta por escasez de fármacos y fuga de personal sanitario en el este de la RDC

La organización atribuyó esta situación a la violencia armada y a la interrupción de las actividades de varias organizaciones humanitarias por falta de financiación, que según su investigación, en el 40 % de los centros sanitarios se perdió personal médico, mientras que las medicinas escasean en la mayoría de ellos.

“A menudo, cuando una persona enferma o herida logra llegar a un centro de salud pese a las dificultades de acceso, no encuentra personal calificado para atenderse. Y en el caso de que sí lo encuentre, por lo general faltan medicamentos esenciales para su tratamiento”, explicó el coordinador adjunto de Salud del CICR, Hippolyte Ten, en un comunicado.

Cruz Roja precisó que los medicamentos faltantes incluyen vacunas, antipalúdicos, fármacos antirretrovirales (para VIH), antituberculosos, kits posviolación, alimentos terapéuticos y pruebas rápidas de VIH.

El CICR indicó que el 91 % de las instalaciones médicas en Kivu del Norte y del Sur han recibido, cada una, a más de 5.000 personas desplazadas internas desde enero de 2025, una región en la que opera el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, según la ONU.

“Resulta imperioso que todas las partes en conflicto, así como los actores humanitarios y de desarrollo, se pongan de acuerdo para que la atención de salud no se vea afectada por las consecuencias de los conflictos armados”, afirmó Cruz Roja en el documento.

“El CICR, en su función de intermediario neutral, está a disposición para facilitar el transporte de medicamentos a través de las líneas del frente”, remarcaron.

De 45 instalaciones sanitarias que habían sufrido la fuga de personal de la salud, solo cuatro registraron el regreso de su personal, gracias al apoyo financiero y en medicamentos de dos organizaciones humanitarias, entre ellos el CICR.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a comienzos de año con el avance del M23 sobre Goma, capital de Kivu del Norte, y Bukavu, capital de Kivu del Sur, ambas zonas ricas en recursos minerales utilizados en teléfonos móviles y vehículos eléctricos.

La ofensiva del M23 ha causado miles de muertos y, según la ONU, ha forzado a unos 1,2 millones de personas a abandonar sus hogares.

Pese a los acuerdos de paz firmados entre Ruanda y la RDC, con mediación de Estados Unidos, la falta de avances en la implementación del marco económico regional mantiene estancado el proceso, mientras la violencia persiste.

Desde 1998, el este de la RDC vive sumido en un conflicto marcado por la presencia de milicias rebeldes y enfrentamientos con el Ejército, a pesar del despliegue de la misión de la ONU (Monusco).