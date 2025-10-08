"Health & Nutrition, fabricante ruso líder de productos lácteos, alimentos infantiles y bebidas vegetales, ha decidido cambiar su nombre corporativo a Loguika Moloká", dice el comunicado presente en su página web.

El nuevo logotipo de la empresa muestra una gota de leche y el texto de la nueva marca de color verde.

"El cambio de marca corporativa, logotipo y nombre público de la empresa no afectará la cartera de marcas, la disponibilidad de productos ni los procesos comerciales. En cuanto a los aspectos legales, en esta etapa solo cambia el nombre público de la empresa; los datos de la empresa y los nombres oficiales de las entidades legales se mantienen", sostienen.

Y añaden que "los contratos existentes siguen vigentes".

En junio la empresa anunció una inversión de 100.000 millones de rublos (más de 1.273 millones de dólares) en el desarrollo de la renombrada compañía de productos lácteos para 2030 con la intención de modernizar las instalaciones y adquirir granjas para aumentar la autosuficiencia del negocio.

En 2023, Ruslán Alisultánov, anteriormente vicealcalde de Grozni y viceministro de Agricultura de la República de Chechenia, adquirió indirectamente la empresa francesa después de un decreto firmado por el presidente ruso Vladímir Putin para transferir las acciones de Danone a la Agencia Federal de Gestión de Propiedad, lo que significó primero su nacionalización.

Ese año, en la dirección de Danone también entró Yakub Zakríev, anteriormente viceprimer ministro y ministro de Agricultura de Chechenia, quien además es sobrino de Ramzán Kadírov.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia ha nacionalizado más de 100 empresas que luego revende de nuevo al sector privado para financiar su maquinaria bélica.