Datos de empleo en EE.UU. en ausencia de informe oficial del Gobierno apuntan a deterioro

Varias entidades financieras han usado sus propios métodos para publicar estimaciones, como la firma de capital privado Carlyle, que cree que se crearon 17.000 empleos en septiembre, por debajo de los 22.000 de agosto, y en línea con una tendencia descendente.

"El cierre del Gobierno nos privó del informe de empleo del viernes (pasado), pero datos de nuestra cartera sugieren que el colapso en el crecimiento de los empleos en EE.UU. continuó en septiembre", indica Carlyle, que destaca que la media eran 200.000 a principios de año.

Bank of America, mientras, estimó mediante datos internos "un mayor enfriamiento en el crecimiento (del empleo) el septiembre", que sitúa en torno al 0,5 % interanual, por debajo de la media de los últimos tres meses del BLS, según se hace eco el portal económico Marketwatch.

La Reserva Federal de Nueva York publicó ayer una encuesta a consumidores que reflejaba que las expectativas sobre el mercado laboral "siguen deteriorándose" y esperan "un menor crecimiento de las ganancias, mayor probabilidad de perder el trabajo" y de que aumente el desempleo.

La semana pasada, la firma de procesamiento de nóminas ADP mostró la eliminación de 32.000 puestos de trabajo en septiembre en el sector privado, y el índice de gestores de compras (PMI) destacó que empleo "siguió en territorio contractivo por cuarto mes consecutivo".

El economista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi, publicó el domingo en X una evaluación de las estimaciones de ADP y de la firma Revelio Labs, que "sugieren que esencialmente no hubo un crecimiento del empleo durante el mes", y dijo que otros datos refuerzan esa tesis.

Zandi, que concluyó que pese a que el informe del BLS es importante para medir la salud económica y tomar decisiones políticas, los datos de fuentes privadas están cubriendo el vacío y reflejan "que el mercado laboral es débil y se está debilitando".

Todos esos datos parecen certificar la ralentización de la creación de empleo en EE.UU. que ha llevado a la Reserva Federal a adoptar un posicionamiento más neutral a la hora de abordar su doble cometido, y a acometer una bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto en septiembre.

Según la herramienta de estimación FedWatch, el mercado da una probabilidad del 92 % a una nueva bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto por parte del banco central estadounidense en octubre.