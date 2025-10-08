Defensa Civil de Gaza acusa a Israel de destruir el enclave aprovechando las negociaciones

"Afirmamos que la realidad en el terreno muestra una catástrofe humanitaria escondida tras un velo de reducción de las muertes", aseguró Defensa Civil en un comunicado, ante las bajas cifras de fallecidos en Gaza a lo largo de la jornada (dos, según un recuento de periodistas gazatíes basado en los datos de las morgues).

"Las observaciones de los equipos de Defensa Civil indican que las fuerzas de ocupación israelíes, a la luz de las negociaciones actuales, están evitando cometer masacres abiertas", recoge el texto.

Sin embargo, los rescatistas observaron que los bombardeos para destruir infraestructuras continúan, acusando a Israel de aplicar una política de "tierra quemada" para vaciar la ciudad de Gaza (norte) de sus residentes.

"Esta es la clara y bien conocida marca de la ocupación en Gaza: no dejar lugar a los palestinos al que volver", añade.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la organización de rescatistas, el Gobierno israelí trata de "vender una imagen falsa" en la que hace esfuerzos para poner fin a la guerra "sin tener cuenta en absoluto las vidas y las infraestructuras que se derrumban cada día".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que está ocurriendo en Gaza no es calma, sino un genocidio continuo que utiliza métodos cambiantes", sentencia el grupo.

En este sentido, Defensa Civil llamó a la comunidad internacional a no dejarse "engañar" por las bajas cifras de fallecidos en Gaza en los últimos días.

Este sábado, el recuento de la prensa local basado en los datos procedentes de las morgues gazatíes aseguraron que dos personas murieron en el sur de la Franja cuando intentaban acceder a puntos de reparto de ayuda humanitaria de la fundación estadounidense.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber matado a "dos terroristas" (como se refieren habitualmente a los milicianos de grupos armados palestinos) que se aproximaban a las tropas en la ciudad de Gaza.

La denuncia de los rescatistas gazatíes se produce mientras Hamás e Israel negocian de manera indirecta en Sharm al Sheij (Egipto) la propuesta estadounidense para el alto el fuego en la Franja.