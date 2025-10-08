Detienen a un escritor gastronómico ruso por difundir noticias "falsas" sobre el Ejército

Según las autoridades, el motivo de la detención son los mensajes del escritor, de 60 años, en su canal de Telegram.

"Siutkin fue llevado a la sede del Comité de Instrucción para el inicio de la investigación. Próximamente se presentarán cargos contra él y se le impondrá una medida cautelar", señaló el CI en un comunicado.

El detenido es autor de varios libros sobre la historia de la cocina rusa y soviética.

Siutkin apareció en el pasado en diversos programas gastronómicos en la televisión rusa y hace diez años representó a su país en la Expo de Milán.

