Dimite consejera regional española por escándalo en programa de prevención de cáncer mama

La semana pasada se conoció un fallo de información en el programa de cribado de cáncer de mama de la región andaluza, que ha provocado que a 2.000 mujeres a las que se hicieron las pruebas con el resultado de "dudoso" o "no concluyente" no les llamaran para informarles.

Las asociaciones de pacientes calificaron este fallo de "negligencia" pues a estas mujeres nunca les llamaron ni les informaron del resultado y denuncian que llegaban al médico meses o años después, con el cáncer desarrollado e incluso metástasis.

El presidente de la Junta de Andalucía (gobierno regional), Juan Manuel Moreno, al aceptar la dimisión de su consejera volvió a pedir perdón a las pacientes, y aseguró que Hernández ha tenido "como todos (...) errores y aciertos, pero con una honestidad y entrega fuera de toda duda".

"Resulta comprensible que en un sistema sanitario tan complejo como el andaluz a veces haya errores, problemas e incidencias. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema, no hay excusas", sentenció el presidente andaluz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras conocerse este caso en Andalucía, el Gobierno español pidió este miércoles al resto de las comunidades autónomas los datos de los últimos cinco años de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix para "garantizar que funcionan como tienen que funcionar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra española de Sanidad, Mónica García, comenzó a pedir a Andalucía los datos de las pruebas de detección precoz de cáncer el pasado lunes y ahora decidió ampliar al resto de las regiones autónomas del país para hacer un seguimiento "exhaustivo" del funcionamiento de estos programas en todo el territorio y poder reforzar así su vigilancia.