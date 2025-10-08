Dimite un ministro de Nigeria tras ser acusado de falsificar títulos académicos

"Tras una profunda reflexión y consultas con familiares, socios y nigerianos de buena voluntad, hoy presenté mi renuncia como honorable ministro de Innovación, Ciencia y Tecnología al presidente Bola Ahmed Tinubu", afirmó Nnaji en un comunicado emitido la pasada madrugada en su cuenta de la red social X.

El ya exministro alegó que "estas acusaciones infundadas y distorsiones mediáticas no sólo han causado angustia personal, sino que también han comenzado a desviar la atención de la labor vital" del ministerio del que era responsable.

"Mi decisión de dimitir es, por lo tanto, una decisión personal; no una admisión de culpa, sino una decisión de principios para respetar la santidad del debido proceso y preservar la integridad de los procedimientos judiciales que se llevan a cabo actualmente ante el tribunal. Al final, la justicia prevalecerá y la historia reivindicará a los justos", zanjó Nnaji.

En otro comunicado, el portavoz de Tinubu, Bayo Onanuga, confirmó que el jefe del Estado "ha aceptado la dimisión" de Nnaji "tras algunas acusaciones en su contra".

Según Onanuga, el ministro dimisionario envió al presidente una carta en la que le comunicaba su renuncia y afirmaba haber sido "objeto de chantaje por parte de sus oponentes políticos".

El diario Premium Times publicó el pasado fin de semana que el entonces ministro entregó títulos académicos falsos durante el proceso de su designación ministerial en 2023.

Nnaji insiste en que se graduó en la Universidad de Nigeria Nsukka (UNN) con un título en Microbiología y Bioquímica.

Pero la UNN aseguró al periódico que no contaba con registros que confirmaran que el ministro se hubiera graduado con una licenciatura en 1985, como él había sostenido.

Un alto funcionario de la universidad declaró al diario que Nnaji ingresó en 1981, pero nunca completó sus estudios ni recibió un certificado.

El Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil (NYSC) también indicó que el certificado obligatorio de servicio nacional que Nnaji presentó en abril de 2023 no pudo ser verificado.

El escándalo ha causado polémica en Nigeria, donde no resultan habituales las dimisiones de miembros del Gobierno.