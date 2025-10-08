Diputado electo de alianza opositora renuncia tras declaraciones "racistas" en Bolivia

El diputado Juan Carlos Velarde que ganó su curul en las elecciones generales del 17 de agosto envió una carta al líder del bloque político para expresar "las más sinceras disculpas" por sus declaraciones durante una entrevista virtual en una plataforma digital local.

"Pido disculpas nuevamente por ese gravísimo error y para no hacer daño a la campaña presidencial, me hago cargo de esto, doy un paso al costado y renuncio a mi suplencia como diputado", dijo Velarde en la carta enviada a Quiroga.

Señaló, además, que entiende que sus palabras "no representan el pensamiento, los principios ni la filosofía de la alianza Libre" y mucho menos de Quiroga (2001-2002).

En un video difundido en redes sociales y que está editado, Velarde dijo: "que yo no ponga a un par de mascacocas hediondos como representantes de países con los que tenemos las relaciones comerciales más importantes (sic)", en alusión a los bolivianos que mastican hoja de coca como medicina natural, especialmente en el occidente del país.

Una de las activistas que entrevistó a Velarde, Nuria del Alba, dijo a una radioemisora local que "se cortó a propósito" el video, aunque reconoció que Velarde hizo esas declaraciones "de manera coloquial".

Esta es la segunda ocasión en que la alianza Libre está involucrada en denuncias de racismo. El candidato a la Vicepresidencia del país, Juan Pablo Velasco, estuvo la anterior semana en medio de una fuerte polémica por unos supuestos mensajes de hace 15 años, atribuidos a él, contra la gente que vive en el occidente de Bolivia.

Una de las supuestas publicaciones dice: "A los collas hay que matarlos a todos", refiriéndose a los pobladores del occidente, y dataría de 2010, desde la cuenta de X @Jpvel.

El candidato a la Vicepresidencia negó ante medios locales que el tuit fuera escrito por él. "Es una cuenta que por supuesto que fue hackeada, por supuesto yo no escribí eso, obviamente es falso", indicó Velasco.

Sin embargo, la plataforma de verificación de información Bolivia Verifica aseguró que a través de la herramienta Archive.today confirmaron que dicho tuit sí fue publicado en la cuenta @Jpvel hace 15 años entre el 24 y 25 de agosto de 2010.

El binomio Quiroga y Velasco disputará la Presidencia del país contra el senador opositor centrista Rodrigo Paz y su compañero de binomio Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre.