Diputado ruso apoya participación de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

"Nadie le puede prohibir a un patriota cubano normal amar a Rusia, porque nosotros estuvimos tantas veces en Cuba que allí, realmente, la actitud hacia nuestro país es la más cálida", dijo a la prensa rusa, al señalar que no es nada extraño que "los jóvenes cubanos quieran ayudar a nuestro país".

Kartapólov dio la bienvenida "a todos los que quieren ayudar a nuestro país en su justa lucha contra el fascismo mundial, a los que quieren sumarse a las Fuerzas Armadas de Rusia".

Ambas cámaras del Parlamento ruso ratificaron esta semana el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con Cuba, justo cuando Estados Unidos denuncia la masiva participación de mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania.

Esta ratificación tiene lugar días después de que el Departamento de Estado de EE.UU. distribuyese a sus diplomáticos un memorando interno en el que denuncia que entre 1.000 y 5.000 cubanos han sido reclutados como mercenarios para el Ejército ruso, convirtiendo a Cuba en una de las principales fuentes de combatientes extranjeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Después de Corea del Norte, Cuba se ha convertido en la mayor fuente de mercenarios extranjeros para el ejército ruso", afirma el memorando, que acusa a La Habana de haber "fallado en proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En mayo pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció en Miami (EE.UU.) que Rusia ha reclutado hasta 20.000 cubanos, de los que entre 200 y 300 habrían muerto, para la guerra contra Ucrania, con el apoyo del Gobierno de Cuba.

Cuba y Rusia, aliados tradicionales desde la época soviética, han impulsado en los últimos años su relación bilateral y aún más actualmente, cuando la isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de bienes básicos y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y los recurrentes fallos de su sistema eléctrico.