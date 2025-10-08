Diputados de Argentina aprueban con cambios iniciativa que limita decretos presidenciales

La iniciativa, impulsada por diferentes bloques opositores y que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 4 de septiembre, fue aprobada en general por la Cámara Baja por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.

Sin embargo, como en la votación artículo por artículo se aprobaron algunas modificaciones, la iniciativa deberá volver a ser debatida en el Senado.

El proyecto modifica la ley 26.122, aprobada en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que firman los presidentes.

La iniciativa establece que los decretos deben referirse a una única materia a fin de que puedan ser luego tratados individualmente por el Congreso.

Otra de las reformas previstas en el proyecto habilita al Congreso a tratar los decretos aun en el período de receso parlamentario.

También, establece que los decretos conseguirán el aval del Congreso cuando así lo dispongan expresamente ambas cámaras por la mayoría absoluta de los presentes.

Hasta ahora basta solo el voto a favor de una de las dos cámaras del Parlamento para que el decreto tenga aval, mientras que para ser anulado se requiere el rechazo de las dos cámaras.

El proyecto establece, además, que, rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La iniciativa se debate luego de que en las últimas semanas el Parlamento revirtió tres decretos del presidente argentino, Javier Milei, por los que el mandatario vetó leyes que disponen aumentar los fondos para las personas con discapacidad, para el sector de la salud pediátrica y para las universidades públicas.

Según un informe difundido el pasado lunes por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre 2011 y 2024 el Poder Ejecutivo emitió 344 DNU y el Congreso aprobó 1.058 leyes, lo que significa que cada tres leyes hubo un DNU.

"En Argentina existe una práctica institucional naturalizada de utilizar los decretos de necesidad y urgencia para regular las más diversas situaciones jurídicas. Si bien se trata de una herramienta cuyo uso se le está expresamente permitido al Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional, desde hace años la excepción se ha vuelto la regla", observó la ACJN.

De acuerdo al informe, entre 2011 y 2015, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández (2007-2015), se firmaron 47 DNU; Mauricio Macri (2015-2019) firmó 70; Alberto Fernández (2019-2023) emitió 177; y Javier Milei dictó 50 solo desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, y hasta finales de 2024.

Según el informe, de los 344 DNU emitidos entre 2011 y 2024, solo uno fue rechazado por ambas Cámaras parlamentarias, "lo que da cuenta de la dificultad práctica que tiene el Congreso para ejercer las facultades de control que le fueron asignadas por la Constitución".