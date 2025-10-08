Directora gerente del FMI: el éxito de Argentina dependerá del apoyo de la gente

Georgieva se refirió a Argentina en el evento de apertura de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) y reconoció que el país austral está avanzando en un "muy dramático programa ajuste" y que es esencial para este tipo de "líderes valientes" que abordan reformas con recortes en pensiones sumar a la gente y tener la "confianza necesaria".

"El éxito va a estar basado en sumar a la gente a tu causa", expresó Georvieva, quien dijo que Estados Unidos debería prestar atención a esta recomendación.

"Tenemos que sumar a la gente a nuestra causa para resolver problemas que de otro modo van a quedar pendientes y pueden lastrar el crecimiento", aseguró la directora gerente en Washington.

El Gobierno de Javier Milei firmó en abril pasado un programa de facilidades extendidas con el FMI, que ya giró a Argentina 14.000 de los 20.000 millones de desembolsos previstos en un acuerdo que exige mayor ajuste fiscal al ya aplicado por el presidente argentino.

El Gobierno de Milei, que afrontará comicios legislativos clave el 26 de octubre para los que recibió un respaldo explícito de Donald Trump, cuenta con la promesa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de recibir ayuda para hacer frente a las obligaciones de pago de deuda ante la falta de reservas en dólares y contar con un ‘swap’ de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) por 20.000 millones de dólares, cuyas condiciones aún se negocian.