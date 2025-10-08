Dos grupos rebeldes de R. Centroafricana dejan las armas y se suman a un acuerdo de paz

Nairobi, 8 oct (EFE).- Dos grupos rebeldes de la República Centroafricana (RCA) han renunciado a las armas y se han sumado al Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación (APPR-RCA), firmado en 2019 por catorce grupos armados, informó este miércoles la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en el país (MINUSCA).