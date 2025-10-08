Ejército israelí hiere a un niño de 14 años en una redada en Nablus, Cisjordania ocupada

Jerusalén, 8 oct (EFE).- El Ejército israelí hirió este miércoles a un niño de 14 años herido de bala en el pie, durante una incursión militar en el campamento de refugiados de Balata, en la gobernación de Nablus del territorio palestino ocupado de Cisjordania.