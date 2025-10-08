El canciller hondureño acuerda reforzar relaciones con Japón durante su visita a la Expo

Tokio, 8 oct (EFE).- El canciller de Honduras, Javier Efraín Bú Soto, acordó este miércoles reforzar la relación con Japón durante una reunión con su homólogo, Takeshi Iwaya, con motivo del primer viaje del hondureño al archipiélago para participar en la Expo de Osaka.