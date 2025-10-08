El Congreso de los Diputados español aprueba un embargo de armas a Israel

La Cámara Baja convalidó el decreto ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, un texto en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

La votación salió adelante con los votos de la coalición gobernante de izquierdas (PSOE y Sumar) y otros socios de investidura como Podemos y los nacionalistas, y pese al rechazo de los conservadores del Partido Popular (PP) y el partido de ultraderecha Vox.

En concreto, el decreto ley recoge la consolidación del embargo total de armas a Israel, que ya regía en España desde octubre del 2023, así como la prohibición de las exportaciones con destino a Israel y las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso.

También contempla la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel y la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado, entre otros aspectos.

El real decreto ley del embargo "total" de armas fue aprobado el 23 de septiembre por el gobierno, pero tenía que ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de treinta días, es decir, se tenía que debatir en el hemiciclo y contar con el voto favorable de la mayoría de la Cámara Baja, donde la coalición gobernante cuenta con respaldo.

A pesar de su aprobación, Sumar (una alianza de fuerzas progresistas, que es el socio minoritario del gobierno) desea introducir cambios en el decreto ley ahora convalidado por el Congreso, entre otros, quiere eliminar las excepciones al embargo que recoge el decreto ley original, al prever la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones de manera puntual.

El debate y votación del decreto ley estaba programado para ayer, pero la Embajada de Israel en España tildó en un comunicado de "perverso, inhumano y aberrante" que la votación se hubiera fijado inicialmente un 7 de octubre.

El real decreto ley estaba incluido en un paquete de nueve iniciativas encaminadas a contestar los ataques de Israel sobre Gaza que anunció Sánchez a principios de septiembre como respuesta a lo que califica de "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino.

Además del embargo de armas, las otras medidas abarcan desde la denegación de entrada en el espacio aéreo a aeronaves que transporten material de Defensa con destino a Israel hasta el refuerzo del apoyo que presta España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).