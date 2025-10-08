El DAX 40 sube un 0,87 % pese a la fuerte caída de las automovilísticas

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,87 % en 24.597,13 puntos, y acumula una ganancia en los que va de año de casi el 23 % aproximadamente.

Wall Street apenas se movió antes de que la Reserva Federal (Fed) publique las actas de su última reunión de política monetaria.

Tampoco frenó al DAX 40 la crisis política y presupuestaria de Francia.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

La producción industrial de Alemania bajó en agosto un 4,3 % respecto al mes anterior y un 3,9 % interanual debido a la baja demanda, por lo que la economía alemana se podría contraer de nuevo en el tercer trimestre.

El Gobierno alemán prevé que Alemania, tras dos años estancada, crecerá este año un 0,2 % (0 % en los pronósticos de abril) y un 1,3 % en 2026 (1 %), impulsada sobre todo por el consumo privado y las inversiones.

En 2027, el crecimiento, según las mismas predicciones, será del 1,4 %.

La producción automovilística cayó en agosto un 18,5 % frente al mes anterior, debido a factores extraordinarios como las vacaciones de las fábricas, que este año se concentraron principalmente en agosto, junto con cambios en la producción.

La fuerte caída en bolsa de las compañías automovilísticas no debilitó mucho al DAX 40 porque su ponderación en el selectivo de Fráncfort es pequeña y representan con Continental sólo un 5 %.

El fabricante de software para empresas SAP representa un 14 % en el DAX 40 y Siemens, un 10 %.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 5,3 %, hasta 28 euros, y el fabricante de artículos deportivos Adidas subió un 3,3 %, hasta 193,20 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 3,3 %, hasta 108,40 euros, y el fabricante de armamento y componentes para eléctricos Rheinmetall ganó un 2,6 %, hasta 1.933,50 euros.

BMW cayó un 8,2 %, hasta 80,26 euros, después de revisar a la baja sus pronósticos de beneficio y rentabilidad debido a la caída de las ventas en China y los aranceles de EEUU.

BMW prevé un margen de rentabilidad operativa en la división automovilística entre el 5 y el 6 % en 2025, antes preveía entre un 5 y un 7 %.

Asimismo, BMW pronostica que el resultado antes de impuestos será este año un poco más bajo que en 2024, antes pronosticaba que se mantendría.

El grupo Mercedes-Benz cedió un 2,9 %, hasta 53,56 euros, y Volkswagen bajó un 1,8 %, hasta 91,32 euros.