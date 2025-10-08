El euro cae al mínimo desde hace un mes debido a la crisis de Francia y datos de Alemania

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1635 dólares, frente a los 1,1657 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1627 dólares.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, frenó la caída del euro tras asegurar que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

El cierre de Gobierno federal en EEUU también ha desencadenado la aversión al riesgo en los mercados y aumentado la demanda de activos considerados tradicionalmente seguros como el dólar.

Datos económicos débiles de Alemania presionaron más a la baja al euro.

La producción industrial de Alemania bajó en agosto un 4,3 % respecto al mes anterior y un 3,9 % interanual.

No hubo grandes novedades en el mensaje que los miembros del Consejo de Gobierno del BCE transmitieron a los mercados.

Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE se mostraron a favor de decidir qué hacer con los tipos de interés en cada reunión según los datos que llegan debido a la incertidumbre, entre ellos el gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, y el del Banco de España, José Luis Escrivá.

El gobernador del Banco de España consideró: "estamos en un nivel apropiado de tasas de interés, no hay necesidad de más orientación" de la política monetaria.

No obstante, Escrivá dijo que el enfoque de reunión a reunión es mantener todas las opciones y que podría haber una opción para otro movimiento en las tasas de interés.

Asimismo, el gobernador del Banco de Estonia, Madis Müller, dijo: "la inflación está donde queremos que esté" y la economía está en un ritmo gradual de crecimiento.

El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, consideró en una entrevista con un diario griego "que la actual política monetaria del BCE es adecuada".

De momento, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el economista jefe del BCE, Philip Lane, han reiterado hasta ahora que la entidad tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos.

Pero el vicepresidente, Luis de Guindos, advirtió de los riesgos geopolíticos y el débil crecimiento económico de la eurozona por lo que sugirió que el BCE podría bajar los tipos de interés de nuevo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1607 y 1,1653 dólares.