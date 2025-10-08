El euro cae al mínimo desde hace un mes frente al dólar debido a la crisis en Francia

Fráncfort (Alemania), 8 oct (EFE).- El euro bajó este miércoles hasta el nivel de los 1,16 dólares, mínimo desde hace un mes, presionado por la crisis política y presupuestaria en Francia y la aversión al riesgo debido al cierre del Gobierno en EEUU.