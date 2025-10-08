El Gobierno español creará un observatorio de la vivienda turística en España

"El turismo llena nuestras ciudades de vida, pero no puede vaciar nuestros barrios de sus vecinos", señaló Sánchez en la V Convención Turespaña, que esta semana reúne en Cáceres, en el oeste de España, a representantes del sector.

Según explicó, el auge del alquiler turístico impacta en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna.

Ha habido situaciones como profesores obligados este verano en Ibiza a dormir en caravanas, barrios en Barcelona donde se pide a Google Maps que oculten rutas de autobús para devolver el espacio a sus vecinos o municipios que multiplican por ocho el número de turistas en relación con sus habitantes.

Uno de los efectos del auge del alquiler turístico es la gentrificación, que afecta al 27 % de los vecinos de las urbes turísticas.

El Gobierno español ya ha puesto en marcha una medida para terminar con el fraude del alquiler vacacional y para retirar en torno a 54.000 pisos turísticos ilegales de los portales y plataformas del sector.

El observatorio que se creará en la Secretaría de Estado de Turismo "va a servir para dar transparencia y (...) conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes, especialmente en lo que se refiere a su coste de vida", indicó Sánchez.

El Ejecutivo apuesta por la sostenibilidad en todos los ámbitos: el económico, el empresarial, el laboral, el territorial y el climático.

Entre otros avances que ya se están logrando en España, Sánchez mencionó la llegada de turistas en temporada baja que crece a tasas superiores al 27 %, casi el triple de los aumentos en temporada alta, y "menos estacionalidad se traduce en más estabilidad de los empleos y en mayor predictibilidad para las empresas".

Asimismo, se están diversificando destinos -en dos décadas se han triplicado las pernoctaciones en el ámbito del turismo rural- y se está impulsando la digitalización y la apertura a nuevos mercados emisores de turistas, como los asiáticos y latinoamericanos.

La nueva Estrategia España Turismo 2030, presentada este miércoles en el marco de la convención y que se aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros, gira en torno a tres ideas: el consenso, la transversalidad y la modernización.

En ese plan se incorpora la emergencia climática como factor central con medidas para mitigar y gestionar las crisis también desde el punto de vista del turismo.

"Porque evidentemente si nuestras playas son engullidas por el incremento de los niveles del mar, si se queman nuestros montes, si se arrasan nuestros parques naturales, vamos a poner en serio riesgo la viabilidad presente y futura de nuestro turismo", resumió Sánchez.

Según las últimas cifras oficiales, España recibió entre los meses de enero y agosto un total de 66,77 millones de turistas extranjeros, un 3,9 % más interanual, que gastaron 92.463 millones de euros, un 7,1 % más.