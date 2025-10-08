El papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Ciudad del Vaticano, 8 oct (EFE)-. El papa León XIV recibió este miércoles en el Vaticano a miembros de la organización Hope Border, que trabaja por la justicia y los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México, y les aseguró que "la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia", según los asistentes.