El partido de Meloni presenta una ley para prohibir el velo integral en lugares públicos

"Servirá para contrarrestar la creación de enclaves, contrasociedades en las que se aplica la sharia y no el ordenamiento jurídico italiano, y donde florece el fundamentalismo islámico", explicó la diputada del FdI Sara Kelany , que firmó la propuesta junto al portavoz del partido en la Cámara de los diputados, Galeazzo Bignami y el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro .

El proyecto de ley consta de cinco artículos, y el quinto se lee: "Se prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro, mascarillas o cualquier otro medio que dificulte el reconocimiento personal en lugares públicos abiertos al público, centros educativos de cualquier tipo y nivel, universidades, establecimientos comerciales y oficinas".

La infracción de la prohibición establecida se sancionará con una multa administrativa de 300 a 3.000 euros.

El proyecto de ley también "contiene disposiciones relativas a la financiación y construcción de edificios de culto, con el fin de aclarar y transparentar el origen de los fondos y evitar que estos provengan de personas físicas o jurídicas con fines contrarios al ordenamiento del Estado" así como "regula la comunicación de las financiaciones procedentes del extranjero, especificándolas, al Ministerio del Interior".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que el artículo 3 modifica, aumentando las penas previstas en el artículo 558 del Código Penal (Inducción al matrimonio mediante engaño), "para combatir mejor el fenómeno de los matrimonios concertados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por lo tanto, se pretende castigar con una pena de cuatro a diez años de prisión a toda persona que, mediante violencia o amenazas, o aprovechándose de preceptos religiosos o de una situación de vulnerabilidad, obligue a otra persona a contraer matrimonio, incluso en un país extranjero", se lee en el proyecto de ley

El pasado enero, el partido gubernamental Liga también presentó un proyecto de ley muy similar y que ha quedado aparcado destinado a "prohibir el uso de prendas que oculten el rostro, como el burka o el niqab, alegando no sólo razones de orden público, sino también, y sobre todo, por el respeto a la dignidad de la mujer".

Aunque no existe ninguna ley en Italia que prohíba el velo islámico, la ley de referencia es la Ley 152 de 1975 , que prohíbe "el uso de cascos protectores o cualquier otro medio diseñado para dificultar el reconocimiento de una persona en un lugar público o abierto al público, sin motivo justificado. En cualquier caso, dicho uso queda prohibido durante eventos que se celebren en un lugar público o abierto al público, excepto aquellos de carácter deportivo que lo requieran" y aunque el velo islámico no se menciona expresamente , la interpretación de la ley suele extenderse a esta prenda.