El primer ministro canadiense felicita a Trump por su liderazgo para lograr la paz en Gaza

Toronto (Canadá), 8 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, felicitó al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su "liderazgo esencial" tras el anuncio de que el grupo islamista Hamás e Israel han llegado a un acuerdo para "poner fin a la guerra en Gaza" y liberar a todos los rehenes.