El primer ministro canadiense felicita a Trump por su liderazgo para lograr la paz en Gaza

"Felicidades al presidente Trump por su liderazgo esencial y gracias a Catar, Egipto y Turquía por su incansable trabajo de apoyo a las negociaciones", afirmó Carney en un comunicado.
"Me alivia saber que los rehenes pronto se reunirán con sus familias. Tras años de intenso sufrimiento, la paz finalmente parece alcanzable. Canadá insta a todas las partes a aplicar rápidamente los términos acordados y a trabajar por una paz justa y duradera", añadió.
Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerzas israelíes en Gaza.
Posteriormente Hamás confirmó el acuerdo con Israel para "poner fin a la guerra en Gaza" "tras negociaciones responsables y serias" en torno a la propuesta presentada por Trump.
Igualmente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gobierno este jueves para ratificar el acuerdo y agradeció a Trump "su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes".