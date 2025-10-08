Erdogan dice que no se debe cargar la responsabilidad de la paz en Gaza solo en Hamás

Estambul, 8 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recordado este martes que la responsabilidad de alcanzar la paz en Gaza no se debe "cargar únicamente a Hamás y los palestinos", usando el símil de un pájaro con dos alas, en referencia a los dos bandos implicados.