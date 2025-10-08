Erdogan dice que trata de convencer a Hamás de que acepte el plan de paz de Trump

Ankara, 8 oct (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este miércoles que está en contacto con el grupo palestino Hamás para persuadirle de que acepte un acuerdo de paz en Gaza, y afirmó que su país no descarta contribuir con tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta por Donald Trump.