España recibe la presidencia de las Direcciones y Autoridades Iberoamericanas del Agua

"Tenemos que alinear las agendas públicas y las agendas privadas para hacer frente a un reto de una dimensión que trasciende al conjunto de las sociedades", señaló Morán desde la sede de la sede de la Cámara de Comercio española en Chile, antes de precisar que, sin embargo, "la decisión estratégica de a cuál (de las dos) darle más peso", será de cada país y vinculada a su propia realidad.

Morán, que se reunió con su homólogo en la Subsecretaría de Medio Ambiente de Chile, Maximiliano Proaño, y sostuvo una reunión con empresarios del sector del agua, participa en Santiago de la Semana Regional del Agua de América Latina y el Caribe convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto a la propia Codia, el Programa Hidrológico Intergubernamental regional de la Unesco y el Gobierno de Chile.

España, que asume el liderazgo de este espacio de la mano de Chile, "tiene un recorrido histórico ya muy asentado en materia de innovación tecnológica y gestión normativa del agua", dijo Morán, un modelo –añadió– que "es exportable a muchos países" y "acreditado" por la presencia de empresas españolas de inversiones de innovación tecnológica repartidas por todo el mundo.

El secretario de Estado subrayó que la agenda del agua "es una de las principales en materia de seguridad para el conjunto de los países, y especialmente en aquellos que tienen mayor vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático" y que frente al negacionismo de la crisis climática, el agua es el elemento que, no "en décadas lejanas", sino ya, "constituye una realidad en términos de vulnerabilidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el momento actual la Codia cobra una especial importancia como espacio de encuentro iberoamericano, afirmó el secretario de Estado, para "visibilizar en el ámbito de las relaciones internacionales que la capacidad de intervención de las políticas alineadas con la ciencia es, probablemente, la única herramienta que va a permitir trasladar certidumbre a los ciudadanos, a las empresas y a la actividad económica frente a los tiempos inmediatos y a los venideros".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Poner en común la experiencia de las soluciones llevadas a la práctica y ver en qué medida esas soluciones responden a las demandas de las sociedades", concluyó Morán sobre la Codia, "lo convierten en un espacio de cooperación con una versatilidad que, probablemente, si no estuviese inventado, habría que inventarse".