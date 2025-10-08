Eurocámara pide que becarios tengan un contrato que detalle pago y duración de prácticas

Los eurodiputados respaldaron hoy el mandato para negociar más adelante con los Estados miembros, colegisladores de la UE junto a la Eurocámara, la versión definitiva de la directiva sobre prácticas.

"El mandato del Parlamento, preparado por la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, propone cambios a las nuevas reglas de la UE sobre prácticas para evitar mejor las prácticas abusivas y garantizar que los becarios tienen contratos con disposiciones claras sobre pagos, duración y protección social", indicó el PE en un comunicado.

Los parlamentarios dicen que las prácticas deberían tener una duración limitada e implicar puestos de nivel inicial.

"Los futuros becarios deberían tener un acuerdo de prácticas escrito que describa el pago, las tareas, los objetivos de aprendizaje y la duración de las prácticas, y deberían tener acceso a la protección social, como el seguro médico", expuso el PE.

La Eurocámara quiere que todos los tipos de prácticas se incluyan en estas nuevas reglas, excepto las obligatorias como parte de la formación para obtener créditos académicos y los programas de aprendizaje.

"Las prácticas que no se remuneran de acuerdo con la legislación nacional, carecen de un componente de formación o carecen de orientación o evaluación deberían considerarse una práctica abusiva", proponen los eurodiputados.

Además, plantean que las "organizaciones" designen a una persona a la que los becarios puedan acudir para obtener asesoramiento y apoyo en caso de sospecha de malas prácticas.

"Hoy el Parlamento Europeo está enviando una señal clara a millones de jóvenes europeos: las prácticas deben ofrecer derechos reales, pago justo y condiciones laborales decentes", declaró la ponente del expediente, la eurodiputada del Partido Socialista español Alicia Homs Ginel.

Los Estados miembros ya fijaron su posición para la negociación con la Eurocámara el pasado junio con el rechazo de España, que no apoyó el texto de los países al considerar que no proporciona suficiente protección a los becarios.