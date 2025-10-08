Evacúan el aeropuerto de Nuuk debido al hallazgo de un objeto sospechoso

"Debido a un objeto sospechoso, la policía ha acordonado y evacuado el aeropuerto de Nuuk mientras realizamos las investigaciones necesarias in situ", escribió la Policía en un breve comunicado.
"Pedimos a todos los ciudadanos que mantengan la distancia y respeten los cordones policiales", agregó.
Los pasajeros a bordo de los aviones que acaban de aterrizar no tienen permitido por el momento abandonar las aeronaves, según el medio groenlandés Sermitsiaq.
Nuuk es la capital de la isla ártica de Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de la Corona de Dinamarca.
