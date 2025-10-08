Fiscalía mexicana abre juicio por tráfico de armas contra sujeto ligado a cartel del narco

Medios locales señalan que este caso es el mismo por el cual se dio la orden de aprehensión en contra del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. , y de los hijos del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Además, refirieron que el imputado es Juan Pablo Vargas Báez, alias El Chuki, identificado como piloto del la cita organización criminal.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se logró el procesamiento del acusado ante el Juez de Control en Hermosillo, Sonora.

Según el documento, a Juan 'V' se le imputan delitos relacionados con la introducción clandestina de armas, municiones, cartuchos y explosivos al territorio nacional, además de ejercer funciones de dirección o administración dentro de la estructura criminal dedicada a estas actividades ilícitas.

El acusado, que ha sido puesto prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Sonora, fue detenido previamente en Badiraguato, en el estado de Sinaloa, con una orden de aprehensión efectuada por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras ser presentado ante la autoridad judicial, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso y un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria del caso.