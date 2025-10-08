Florida lidera por tercer año consecutivo la prohibición de libros en escuelas de EE.UU.

En el ciclo 2024-2025 encabezan también los estados de Texas (1.781 libros), Tennessee (1.622), Idaho (150) e Iowa (113), mientras que en todo el país resultaron afectados 6.870 títulos, 2.308 autores, 243 ilustradores y 38 traductores, detalló el recuento de la asociación civil, que lucha por la libertad de expresión.

En total, se han removido 22.810 libros en 45 estados y 451 distritos públicos escolares desde julio de 2021, apuntó PEN America.

En Florida, "la censura remueve títulos de las bibliotecas escolares" como 'El diario de Anna Frank', 'El cuento de la criada' ('Handmaid's Tale') de Margaret Atwood, y 'Ojos azules' ('The Bluest Eye') de Toni Morrison, denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

"En esta 'Semana de los libros prohibidos', estamos a favor de una Florida donde los líderes defiendan la libertad de expresión, no que la castiguen", indicó ACLU Florida en sus redes sociales tras la publicación del estudio.

El libro más prohibido a nivel nacional este último año fue 'La naranja mecánica' ('The Clockwork Orange', de Anthony Burgess), con 23 distritos que lo removieron, seguido de 'Breathless' de Jennifer Niven (20) y 'Sold' de Patricia McCormick (20).

También aparecen en el listado éxitos de la cultura popular como 'Las ventajas de ser invisible' ('The Perks of Being a Wallflower') de Stephen Chbosky y 'Wicked' de Gregory Maguire, prohibidos cada uno en 17 distritos escolares.

El escritor de terror Stephen King encabeza la lista de autores más censurados, con 206 instancias en todo Estados Unidos, seguido por Ellen Hopkins (167), Sarah J. Maas (162), Jodi Picoult (62), Yusei Matsui (54), Elana K. Arnold (52), Atsushi Ohkubo (45), P.C. y Kristin Cast (47), Lauren Myracle (43) y Laurie Halse Anderson (40).

Aunque la mayoría de los libros censurados son de literatura, PEN America cita que residentes en Florida se unieron contra un libro de texto de biología porque habla de la crisis climática, evolución, Covid-19 y el uso de cubrebocas o mascarilla.

La organización considera que Florida ha sido modelo para censurar libros en el país, pues el gobernador, el republicano Ron DeSantis, promulgó en 2022 la ley HB 1467, que limita en las aulas obras literarias con alusiones sexuales o de personas LGTBIQ+.

DeSantis ha impulsado también restricciones como una ley bautizada por sus críticos como 'Don't Say Gay' (No digas gay) que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género en escuelas, y la 'Stop WOKE', que restringe discusiones sobre racismo y sexismo en aulas y oficinas.