Giuliano da Empoli: "Los cimientos de Francia permiten augurar una salida a esta crisis"

En una entrevista con EFE en Madrid, con motivo de la presentación de su nuevo libro 'La hora de los depredadores', el escritor reconoció que "es un poco frustrante ver que el país donde vivo, Francia, está tomando la vía tradicional del país donde nací, Italia".

"En Italia conocemos desde hace tiempo esta gran inestabilidad de los gobiernos, especialmente en un contextos de crisis financiera, de deuda y de déficit público que condicionan en gran medida la actividad política", señaló.

Sin embargo, "en Francia los políticos y los habitantes no están preparados para esto y les resulta difícil adaptarse a la situación".

"Veo todo lo que está pasando con inquietud y, como persona que ama Francia, lo vivo también con sufrimiento -añadió-, pero creo que los cimientos son bastante buenos y por lo tanto hay una salida a la crisis".

Giuliano da Empoli inició su carrera política junto al expresidente italiano Francesco Cossiga y trabajó con el exprimer ministro Matteo Renzi antes de mudarse a París, donde estrechó lazos con Macron.

Durante la pandemia escribió el libro 'El mago del Kremlin' que fue un éxito de ventas tanto entre los ciudadanos como entre los políticos ansiosos de entender mejor al presidente ruso, Vladímir Putin.

Su último libro, 'La hora de los depredadores', analiza las conexiones entre líderes como Trump, Bolsonaro, Bukele y Milei con los magnates tecnológicos de última generación.