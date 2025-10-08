Gobierno de Perú garantiza acceso a medicamentos innovadores y de alto costo contra cáncer

El ministerio indicó que, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), está reforzando la lucha contra el cáncer mediante la adquisición y distribución de medicamentos que no están contemplados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume).

Señaló, en ese sentido, que en lo que va de este año, ha distribuido 482.394 unidades de fármacos oncológicos de última generación, por un valor que supera los 192 millones de soles (55,8 millones de dólares o 47,8 millones de euros).

Entre estos medicamentos figuran tratamientos de gran impacto clínico para el cáncer de mama, estómago y unión gastroesofágica, además de terapias de alto costo con beneficios comprobados en cáncer de pulmón, mama, cuello uterino, piel y leucemia linfoblástica aguda.

"Nuestro objetivo es claro: asegurar que los pacientes con cáncer tengan acceso a tratamientos innovadores, efectivos y de calidad, sin importar su condición socioeconómica o la región donde vivan", sostuvo el director del Cenares, Juan Carlos Castillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El funcionario agregó que, "con estas compras, el país se alinea a los más altos estándares internacionales en terapias oncológicas de alto valor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Cenares indicó que la adquisición, almacenamiento y distribución de estos medicamentos hacia 31 hospitales e institutos especializados y 8 direcciones y gerencias regionales de salud, garantiza "una atención integral a los pacientes oncológicos en todo el territorio nacional".

El Minsa reafirmó, además, "su compromiso de invertir cada año en más y mejores tratamientos oncológicos" para cumplir el rol del Estado "como garante del derecho a la salud y de la esperanza de vida para miles de peruanos que enfrentan el cáncer".

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que el Gobierno está invirtiendo en tratamientos de alto costo y en equipamiento para llevar adelante "una verdadera lucha contra el cáncer".

"Esto es lo que nosotros llamamos una verdadera revolución en la salud y lo que queremos es que los siguientes gobiernos la continúen", dijo.