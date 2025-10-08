Gobierno pide datos de cribado de cáncer a toda España por fallo que afectó 2.000 mujeres

La ministra de Sanidad española, Mónica García, comenzó a pedir a Andalucía los datos de las pruebas de detección precoz de cáncer el pasado lunes y ahora decidió ampliar al resto de comunidades autónomas para hacer un seguimiento "exhaustivo" del funcionamiento de estos programas en todo el territorio y poder reforzar así su vigilancia.

"Reforzar los cribados es salvar vidas", enfatizó la ministra, que quiere trabajar con las comunidades para "garantizar que todos los cribados funcionan como tienen que funcionar, que van a llegar a quienes tienen que llegar y que lo hacen con la calidad, la cobertura y la humanidad que ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud".

Su petición se extenderá además a los cribados de cáncer de colon y cérvix, que son los otros dos que "tienen evidencia científica más que sostenida para ser previsibles y para tener un diagnóstico precoz".

La semana pasada se conoció un fallo de información en el programa de cribado de cáncer de mama de la región andaluza, que ha provocado que a 2.000 mujeres que se hicieron las pruebas y les salieron como "dudosas" o "no concluyentes" no les llamaran para informarles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las asociaciones de pacientes calificaron este fallo de "negligencia" pues a estas mujeres nunca les llamaron ni les informaron del resultado y denuncian que llegaban al médico meses o años después con el cáncer desarrollado e incluso metástasis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, desde la Junta de Andalucía (gobierno local) aseguran que el 98 % de los resultados dudosos terminan siendo benignos.

Esto ha provocado que desde el Ministerio de Sanidad, que no tiene la competencia de la atención sanitaria en los territorios, pues compete a cada gobierno regional, quiera hacer un "seguimiento exhaustivo" porque lo que ha pasado en Andalucía "no es un fallo anecdótico, es un fallo estructural" del servicio andaluz, en palabras de la ministra.

La gravedad de este caso, ha proseguido, "exige claridad y también exige responsabilidades. Las mujeres andaluzas tienen la necesidad y exigen y tienen el derecho a saber", subrayó.