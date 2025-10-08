Herida de gravedad con arma blanca una alumna en un centro de formación en Alemania

Berlín, 8 oct (EFE).- La Policía informó este miércoles de que una alumna de un centro de formación de la ciudad de Paderborn, en el oeste alemán, resultó herida de gravedad en un ataque de un sospechoso que resultó detenido, aunque las fuerzas de seguridad continúan en el lugar de los hechos.