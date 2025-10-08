Instalan figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump en museo de Madrid

"Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo, y mezclarlas con situaciones a nivel global, como es el genocidio en Gaza", explica este jueves a EFE el artista, Nicolás Miranda.

La escena, 'Child's play' ('Juego de niños'), apenas duró media hora. El artista entró ayer por la tarde con algunos acompañantes al museo madrileño con las figuras escondidas en mochilas y bolsos, los instaló en el Despacho Oval que ya existía y, después de un tiempo y unas cuantas fotografías, desmontó la muestra y se la llevó a su casa.

El panorama era pintoresco: Trump con traje y corbata roja y Melania en vestido blanco, rodeados de Netanyahu con el peto vaquero de Chucky sentado en la silla presidencial; Milei ladrando a los pies del presidente republicano y a sus costados tres ratas: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal.

"A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones", dice a bocajarro el artista, que asegura que "evita el panfleto" y quería montar un "retablo de ultraderecha" que mostrara la "paradoja" y las "contradicciones del sistema".

Esa parte del museo, que representa el Despacho Oval, tiene al lado una figura de Mary Poppins, un Gandhi y una representación de la última cena.

"Entonces, a partir de esa ensalada yo ya puedo operar similar, entonces, puedo poner a estos personajes de la derecha desde una mirada bizarra cinematográfica, que en el fondo se remite a la cuestión de sociedad del espectáculo", explica el artista, que ya se dio a conocer por poner una escultura a tamaño real del rey emérito Juan Carlos disparando con un rifle a la mítica escultura del Oso y el Madroño de la Puerta del Sol de Madrid.

La intervención se hizo a espaldas del museo, que según la prensa local se ha desvinculado de la acción, pero todo el proceso, apunta el artista, fue "refácil". Fueron varias veces en el último año, ubicaron las cámaras, los momentos con menos gente, y la logística para meter las figuras hechas con una estructura metálica con masa de modelar y pintadas en óleo.