Inundaciones en Honduras dejan al menos cinco muertos y 13 departamentos en alerta

A causa de las intensas lluvias, con mucha actividad eléctrica, diez de los 18 departamentos del país, algunos de ellos fronterizos con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se mantienen en alerta amarilla (evacuación preventiva), indicó en un comunicado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

Otros tres departamentos, del centro, este y norte de Honduras, permanecen en alerta verde (preventiva).

"El país continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, la cual favorece el transporte de humedad proveniente del Mar Caribe y el océano Pacífico", añade la información oficial.

La Copeco ha registrado entre la semana pasada y hoy cinco fallecidos, 1.833 familias afectadas, 697 de ellas damnificadas y once evacuadas.

Se suman 1.500 viviendas dañadas, 19 destruidas totalmente y 51 comunidades incomunicadas por la crecida de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en carreteras.

En Tegucigalpa, las lluvias han causado inundaciones, deslizamientos y hundimientos en algunos barrios que se localizan en zonas de riesgo, informó el alcalde, Jorge Aldana.

Según pobladores de algunas regiones afectadas, las lluvias también han causado severos daños a cultivos agrícolas.

Los organismos de protección civil han advertido que el mal tiempo continuará y se esperan precipitaciones de unos 50 milímetros.

Además, se prevé otro temporal hacia el próximo fin de semana, producto de la temporada lluviosa que todos los años afecta al país centroamericano entre septiembre y noviembre.