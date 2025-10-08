Invertir en salud ocular hasta 2030 podría "restaurar" la vista a 20 millones de latinos

"Invertir en salud ocular promete resultados que cambiarán la vida de millones de personas en toda la región. Nuestro último análisis destaca que, al centrarnos en seis iniciativas clave entre 2026 y 2030, podríamos restaurar la vista a 20 millones de personas", dijo a EFE el coautor del informe, Brad Wong, con motivo de la celebración este 9 de octubre del Día Mundial de la Visión.

Wong, también economista jefe de la Fundación Seva, señaló que la inversión en salud ocular en Latinoamérica generaría un impacto "impresionante", al estimar un aumento de "22.100 millones de dólares en empleo y productividad, y 5.800 millones en ingresos futuros para estudiantes que puedan aprender más".

A ello se suman unas "36.000 lesiones causadas por accidentes de tránsito menos y 170.000 casos de depresión prevenidos", lo que supone que esos logros "no solo benefician a los individuos, sino que también fortalecen a las familias, las comunidades y las economías en toda Latinoamérica".

"El impacto de invertir en la salud ocular se puede apreciar casi de inmediato. Cuando alguien recibe unas gafas, puede ver mejor al instante, lo que transforma su capacidad de aprender, trabajar y vivir la vida al máximo", detalló el coautor de dicho informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La salud ocular "es un problema crítico, aunque a menudo ignorado" en América Latina y el Caribe, región donde 64 millones de personas, aproximadamente el 10 % de la población, incluyendo a 3 millones de niños y 32 millones de adultos en edad laboral, viven con pérdida de visión evitable, según Wong.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La mala visión dificulta el aprendizaje de los niños y la productividad laboral de los adultos; sin embargo, la gran mayoría de estos problemas se pueden resolver de forma sencilla y económica con gafas o cirugía de cataratas", argumenta el experto.

Pero para ello, se estima que "los gobiernos y donantes latinoamericanos necesitarían invertir aproximadamente 922 millones de dólares en los próximos cinco años" para un retorno "notable" de 27.900 millones de dólares en beneficios económicos, tanto inmediatos como a largo plazo.

"Esto representa un retorno de 28 dólares por cada dólar invertido. Es una de las maneras más inteligentes y rentables de impulsar el progreso y la prosperidad en toda la región", sostiene Wong, que insiste en la inversión en salud ocular puede "liberar un enorme potencial en las comunidades" al impulsar el "aprendizaje y productividad".

Según Wong, "si no se puede ver la pizarra ni leer con claridad, aprender se convierte en una verdadera lucha" y como "resultado, los niños con problemas de visión solo aprenden la mitad que sus compañeros con visión clara, y la mala visión conlleva el equivalente a 1,2 millones de años de escolarización perdidos en Latinoamérica cada año".

De esa manera, si en México se invirtieran 268 millones de dólares en salud visual a 2030, se generarían 9.290 millones de dólares en beneficios económicos, como 101.085 años de aprendizaje ganados y evitar 147 muertes, 153 fallecimientos por accidentes de tránsito, 7.961 lesiones por accidentes viales y 36.853 casos de depresión.

Sucedería igual en Brasil, pues con una inversión de 295 millones de dólares en salud oftalmológica en los próximos cinco años se podría ganar unos 8.000 millones de dólares impactados en ganar 138.661 años de aprendizaje, así como evitar 278 muertes por accidentes de tránsito y 13.498 lesiones por accidentes viales.

También en Honduras, donde una inversión de 5,68 millones de dólares podría generar 79,6 millones de dólares en beneficios, o en Nicaragua, donde 4,55 millones de dólares invertidos podrían generar 45,3 millones de dólares de beneficios, según datos del informe facilitados a EFE.