Italia se activa para asistir a la decena de italianos detenidos de la otra flotilla

Roma, 8 oct (EFE).- Las sedes diplomáticas de Italia en Tel Aviv están siguiendo desde el amanecer la situación de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, y en la que hay una decena de italianos, informó este miércoles el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en X.