Justicia impide a partido de Milei modificar orden de listas tras renuncia de candidato

El fallo de la Justicia se produce días después de la renuncia del diputado José Luis Espert, que encabezaba la lista Alianza La Libertad Avanza, tras desatarse un escándalo por sus vínculos con Federico Machado, un empresario acusado por la Justicia estadounidense de serie de delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

Ante esto, Milei anunció su intención de que fuera Diego Santilli, dirigente del partido del expresidente Mauricio Macri (2015–2019) que ocupaba el tercer lugar de la lista en la provincia de Buenos Aires, quien encabezara la boleta de la alianza.

La decisión de bloquear la designación de Santilli y dictaminar que fuera Vázquez quien encabece la lista fue adoptada este miércoles por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, en línea con el dictamen emitido el día anterior por la fiscal Laura Roteta, quien consideró que correspondía mantener el orden original.

“Resuelvo no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la Alianza La Libertad Avanza”, indicó Ramos Padilla en la resolución.

Vázquez, conocida públicamente como Karen Reichardt, es una actriz y presentadora de 56 años que saltó a la fama en la década de 1980 como modelo en revistas locales y programas de televisión.

El Gobierno aún puede apelar la decisión ante la Cámara Nacional Electoral, pero los plazos se acortan: los comicios legislativos nacionales están previstos para el 26 de octubre y un eventual cambio en las listas obligaría a reimprimir las boletas electorales.