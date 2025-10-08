Kaláshnikov entrega partida de fusiles compactos AK-12K en marco de contrato con Defensa

"Kaláshnikov envió al cliente los modernos fusiles compactos de 5,45 milímetros AK-12K. La partida grande fue entregada en su totalidad, los compromisos estatales se cumplieron antes de tiempo", informó la corporación en su canal de Telegram.

La empresa señaló que la versión compacta del AK-12 fue creada en 2024 a petición de las unidades de asalto y exploración de la Fuerza Aerotransportada rusa.

"El AK-12K corresponde totalmente a las exigencias declaradas y su eficacia se debe a la alta puntería y agrupación de tiro, su fiabilidad en condiciones urbanas y en trincheras y de combate a cortas distancias", indicó Kaláshnikov, al señalar que ya fue altamente valorado por los participantes en la guerra de Ucrania.

Este fusil, con patrón de camuflaje MultiCam, cuenta con un silenciador y ocho cargadores.

El AK-12, que se fabrica en diferentes calibres, fue puesto en servicio en 2018 y perfeccionado en 2023, por lo que es considerado el fusil de asalto más moderno con el que cuenta Rusia.

Con un peso de 3,5 kilogramos -sin cargador, que puede tener hasta 60 cartuchos- el fusil tiene una cadencia de tiro de 700 disparos por minuto y un alcance efectivo de 440 metros.

El consorcio Kaláshnikov, que está sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países por la guerra de Ucrania, es el principal fabricante de armas de fuego ligeras de este país.