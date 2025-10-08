Kiev denuncia intentos rusos de minar su economía con ataques a energía y vías de tren

“Estamos viendo un patrón claro: los rusos golpean deliberadamente los sectores que sostienen nuestra economía y conectan a nuestra gente, la energía y la logística, para dejar nuestras ciudades a oscuras e impedir el movimiento a lo largo y ancho del país”, escribió en su cuenta de X la primera ministra, Yulia Sviridenko.

La jefa del Gobierno ucraniano también confirmó que Rusia atacó anoche infraestructuras energéticas y una vía de tren en la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania y fronteriza con Rusia y Bielorrusia, donde se han producido cortes de suministro eléctrico como consecuencia de los bombardeos.

Según había informado previamente el ayuntamiento de la localidad de Nizhin, en la región de Cherníguiv, los rusos utilizaron en el ataque a la infraestructura ferroviaria 12 drones kamikaze Shahed. Un tren de mercancías fue el objetivo del ataque, que provocó daños en los raíles de la línea que une Nizhin con Kiev. Nizhin está a 150 kilómetros al noreste de la capital ucraniana.

Además, la empresa privada ucraniana DTEK informó de un ataque ruso con drones contra una de sus plantas térmicas que provocó la pasada noche “graves daños” en el equipamiento eléctrico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ayuntamiento de la ciudad industrial de Krivi Rig, en la región de Dnipropetrovsk y donde nació el presidente Volodímir Zelenski, informó del derribo de una treintena de drones Shahed rusos que iban dirigidos contra el municipio, donde el ataque ha provocado daños en infraestructuras. El ayuntamiento no ha especificado la naturaleza de las infraestructuras alcanzadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cinco civiles han muerto en las últimas 24 horas a consecuencia de los distintos tipos de ataques rusos. Dos de ellas han perdido la vida en la región oriental de Donetsk, y otras tres en la sureña Jersón. Ambas están parcialmente ocupadas por Rusia y son escenario de combates.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en su ataque de la pasada noche un total de 183 drones de larga distancia contra territorio ucraniano. Un centenar de esos drones eran shaheds.

Las defensas ucranianas neutralizaron 154 de los vehículos no tripulados rusos. Otros 22 no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia. Las autoridades rusas informaron este miércoles del derribo durante la noche de 53 drones ucranianos sobre nueve regiones del país. Ucrania tiene entre sus objetivos prioritarios en sus ataques a territorio ruso las refinerías y otras infraestructuras energéticas.