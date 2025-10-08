La Agencia Tributaria de EE.UU. suspende al 46 % de sus empleados por cierre del Gobierno

Washington, 8 oct (EFE).– La Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) anunció este miércoles que suspenderá temporalmente a más de 34.000 empleados, aproximadamente el 46 % de su fuerza laboral, debido al cierre parcial del gobierno federal que comenzó la semana pasada.