La Bolsa de Londres sube un 0,69 % y registra un nuevo récord gracias a la banca y mineras

Londres, 8 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,69 % y registró un nuevo récord tanto al cierre como intradía, con compañías de los sectores bancarios y de la minería como principales beneficiadas al cierre de la sesión.