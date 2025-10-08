La Bolsa de Milán sube un 0,96 % pese a la incertidumbre política en Francia

Roma, 8 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB 0,96 % hasta los 43.484,23 puntos, a pesar del clima de incertidumbre por la crisis política en Francia y el cierre del Gobierno federal de EEUU.