La CE dice que ni otros países ni las tecnológicas deciden sobre las leyes de la UE

"A las empresas no les corresponde decidir si tienen que cumplir con nuestras reglas y no les corresponde a ellas o a otros países decidir cómo debemos aplicar nuestras leyes", dijo Virkkunen en el Parlamento Europeo, durante un debate sobre la necesidad de proteger las nuevas normas digitales de la UE ante las presiones de terceros países, principalmente Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó varias veces la ley de servicios digitales (DSA) y la de mercados digitales (DMA) de la Unión Europea porque considera que son un freno a la libertad de expresión en las redes sociales y que atacan directamente a las tecnológicas estadounidenses.

En este contexto, EE.UU. no esconde su presión al Ejecutivo comunitario para que no castigue a dichas empresas, algunas de las cuales, como Apple, Meta o X, también denunció abiertamente las reglas de la UE.

La Comisión Europea multó el pasado mes de abril a Apple con 500 millones de euros por prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones móviles y a Meta con 200 millones por obligar a los usuarios a pagar una suscripción para evitar publicidad personalizada, sus primeras sanciones bajo la DMA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, obligó a Apple a abrir su sistema operativo a los productos de la competencia para que sean perfectamente compatibles con los iPhone y los iPad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Déjenme ser claros: En Europa creemos en la fuerza de la democracia, no en la ley del más fuerte", señaló Virkkunen.

Bruselas también multó el pasado 5 de septiembre a Google con 2.950 millones de euros por un abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en detrimento de sus rivales, en lo que fue la segunda sanción más grande que la Comisión ha impuesto por prácticas monopolísticas.

En un caso que se remonta a 2021, antes de que la UE aprobara la DSA y la DMA, Bruselas ha dado a Google 60 días para que responda a las acusaciones de Bruselas, aunque Virkkunen insistió hoy que "los remedios estructurales parecen ser la única forma de acabar con los conflictos de interés de Google en la industria, a ambos lados del Atlántico".

El Ejecutivo comunitario ha abierto también investigaciones a grandes plataformas estadounidenses como X, Facebook eInstagram o a la china TikTok, por considerar que no combaten suficientemente el contenido ilegal en internet, como les obliga la DSA, pero por ahora no ha multado a ninguna de ellas.