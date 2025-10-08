La Fed se inclina por dos recortes de los tipos de interés más antes de final de año

Washington, 8 oct (EFE).- La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se inclina por llevar a cabo más recortes de los tipos de interés antes de final de año, aunque con cautela ante los riesgos de inflación, según se desprende de las actas de la reunión de septiembre publicadas este miércoles.