La Fed se inclina por dos recortes de los tipos de interés más antes de final de año

En el encuentro, once de los doce miembros votaron a favor de reducir la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, situándola en un rango de 4 % a 4,25 %, el primer recorte del año.
El único voto en contra fue del gobernador Stephen Miran, cercano al presidente Donald Trump, nuevo miembro de la Junta de Gobernadores a propuesta del mandatario, que desde que llegó al poder ha presionado a Powell para acelerar las rebajas de tipos.
Las actas muestran que, aunque la mayoría considera que recortes adicionales podrían ser necesarios para sostener el crecimiento y prevenir un aumento del desempleo, existe una división interna entre quienes opinan que las tasas siguen altas y quienes advierten que reducirlas demasiado rápido podría reavivar la inflación, que aún se mantiene por encima del objetivo del 2 %.
El informe también refleja incertidumbre sobre cuántos recortes podrían realizarse este año —dos o tres en total, incluyendo el aprobado en septiembre— y subraya que cualquier ajuste dependerá de la evolución de indicadores clave como el empleo y la inflación.
Los analistas advierten que las decisiones de la Fed afectan directamente a hipotecas, préstamos personales y empresariales, y los mercados financieros ya descuentan que la institución actuará con cautela.
El tono general de las actas sugiere un equilibrio entre estimular la economía y mantener la credibilidad en la lucha contra la inflación.