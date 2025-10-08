La Flotilla de la Libertad denuncia la intercepción de varios de sus barcos rumbo a Gaza

Redacción Internacional, 8 oct (EFE).- La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, denunció que buques militares israelíes los rodearon e interceptaron algunas de sus embarcaciones en la madrugada de este miércoles.