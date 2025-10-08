La historiadora y poeta angoleña Ana Paula Tavares gana el Premio Camões 2025

La Dirección General del Libro, los Archivos y Bibliotecas (DGLAB) lusa anunció este miércoles en un comunicado que eligió a Tavares, nacida en la ciudad de Lubango en 1952, como reconocimiento a su "fructífera y coherente trayectoria de creación estética y en especial su rescate de dignidad de la poesía".

Y añadió: "El jurado destacó que, con la dicción de su lirismo sin concesiones evasivas y con los libres compromisos de la producción en crónica y en ficción narrativa, la obra de Ana Paula Tavares gana también una relevante dimensión antropológica en una perspectiva histórica".

Tavares, doctora en Antropología de la Historia por la Universidad Nova de Lisboa, acumula una vasta producción literaria tanto en prosa, como en poesía y textos científicos, con ediciones en varios países.

Su preocupación con la condición de las mujeres en Angola ha sido una temática constante en su producción, que dedicó a áreas como la cultura, la museología y la arqueología.

Vive actualmente en Lisboa y es docente en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.

El jurado de esta edición estaba conformado por Ana Mafalda Leite (Portugal), José Carlos Seabra Pereira (Portugal), Francisco Noa (Moçambique), Arno Wehling (Brasil), Maria Lucia Santaella Braga (Brasil) y Lopito Feijóo (Angola), precisó la DGLAB.

El Premio Camões, establecido por Portugal y Brasil en 1989, es el mayor reconocimiento de la lengua portuguesa y está dotado de 100.000 euros, financiado a partes iguales por los dos países.

Con Ana Paula Tavares, son nueve las mujeres que han recibido este galardón.

Algunos de los premiados hasta la fecha son Jorge Amado (Brasil), José Saramago (Portugal), Sophia de Mello Breyner Andresen (Portugal), Autran Dourado (Brasil), Hélia Correia (Portugal), Paulina Chiziane (Mozambique), António Lobo Antunes (Portugal), Arménio Vieira (Cabo Verde) y Chico Buarque (Brasil).