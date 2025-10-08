La inflación en Chile aumentó 0,4 % en septiembre y marcó 4,4 % en doce meses

Según detalló el organismo, nueve de las trece divisiones que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojaron incidencias positivas en la variación del indicador, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8 %) y recreación, deportes y cultura (1,3 %).

En particular, el INE subrayó el alza en el precio de los tomates (19 %), los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,8 %) y el pan (1,7 %).

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó información y comunicación (-0,2 %).

La economía chilena se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,2 %.

En cuanto a la inflación, el Banco Central moderó a mediados de año los riesgos al alza que se habían anunciado a inicios de 2025 y pronóstico que el país llegará a la meta del 3 % a mediados de 2026.

En contra de lo pronosticado, en 2023 Chile esquivó la contracción y el PIB cerró con un tímido crecimiento del 0,2 %.

Con las cifras de 2024, el crecimiento promedio de los tres primeros años de Gobierno del progresista Gabriel Boric es del 1,8 %.

Para este año, el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,1 %.