La inflación interanual en Egipto sigue desacelerándose y se sitúa en 10,3 % en septiembre

El Cairo, 8 oct (EFE).- La inflación interanual de Egipto se desaceleró aún más en septiembre de 2025, al situarse en el 10,3 % frente al 11,2 % en agosto, continuando así su tendencia de moderación inflacionaria que viene experimentando desde los picos alcanzados en septiembre de 2024, cuando se situó en poco más del 26 %.